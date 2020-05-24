Facebook: 12 milyon hesaba ait kişisel kullanıcı bilgileri ele geçirildi
Facebook'ta yer alan 12 milyon hesaba ait kişisel verilerin Vietnam'da bir sunucuda yer aldığı ortaya çıktı.
Vietnam'dan
sosyal medya platformu Facebook'ta yer alan 12 milyon hesaba ait kişisel
veriler bir sunucuda yer aldığı ortaya çıktı.
Facebook'u,
son birkaç yılda, güvenlik açıkları ve gizlilik sorunları başını ağrıtmaya
devam ediyor. Daha birkaç hafta önce bir
hacker 267 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini
satarken yakalanmıştı.
Şirket bu sorunlarla mücadele için önlemler aldığını ileri sürse de, benzer sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, Safety Detectives'in araştırma ekibi, Vietnam'da bulunan 12 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin sızdırıldığını ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre veriler Elasticsearch sunucusunda bulundu ve geçen ocak ayında yine Vietnamlı kullanıcılara yönelik yapılan ihlalden kayıtları da içerisinde barındırıyor.
VERİLER ARASINDA NELER VAR
Webtekno'dan
Erman Çete'nin aktardığına göre, tüm verilerin Facebook'tan olmadığı ve birden fazla
kaynağın oyunun içinde olduğu düşünülüyor. Faillerin bu boyuttaki verileri
nasıl ele geçirdiğine ilişkin ayrıntılar da henüz bilinmiyor. 3 GB'ın
üzerindeki veriler çoğunlukla kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler (PII).
Bu veriler arasında şunlar yer alıyor:
-İsim, soy
isim
-Doğum yeri
-Şu anda
yaşadığı yer
-Eğitim
bilgileri
-Doğum
tarihi
-GPS
koordinatları
-E-posta
adresleri
-Profil
puanları
-Diğer
Facebook kullanıcılarıyla olan aile ilişkileri
FİZİKSEL
GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATABİLİR
Tüm bunlar,
saldırganların kurbanlara kişisel
verileriyle şantaj yapabileceklerini, sosyal mühendislikle
desteklenen karmaşık e-dolandırıcılık saldırıları düzenleyebileceklerini,
kullanıcıları pazarlama ve kötü niyetli mesajlarla spam'leyebileceklerini gösteriyor.
Daha da kötüsü, GPS verilerini kullanan saldırganlar
kullanıcıların fiziksel güvenliğini tehlikeye atabilir.
Sızıntının
bulunduğu sunucu Facebook tarafından kapatıldı. Bununla birlikte şirketin
veri güvenliğine ilişkin açıkları soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Öte
yandan kullanıcıların da Facebook gibi sosyal medya platformlarına verdikleri
kişisel bilgileri sınırlandırması gerektiği düşünülüyor. Facebook,
veri ihlallerine ilişkin bazı önlemler alsa da sorunlar sürmeye devam ediyor.
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