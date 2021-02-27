Facebook, iPhone kullanıcılarını ikna etmek için reklam filmi yayınladı

27 Şubat 2021 Cumartesi, 00:00

Coğrafi, demografik koşullara ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre farklı reklamlar sunan Facebook, geçtiğimiz aylarda Apple’ın yeni gizlilik politikalarını eleştirmeye başlamış, Apple’a küçük işletmelere zarar verdiği gerekçesiyle suçlamalarda bulunmuştu.

Apple’ın yeni gizlilik politikasına göre kullanıcılar, hangi uygulamanın hangi verileri kullanabileceğine dair özel izinler verebiliyor. Bu engelden artık kurtulmak isteyen Facebook, kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklam kampanyalarını görmeye teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir reklam filmi yayınladı. Küçük işletmelerin kaybını geri kazanmasını isteyen Facebook, yeni reklam filmini “iyi fikirler keşfedilmeyi hak eder” sloganı adı altına yayınladı.

Apple’ın gizlilik sözleşmesinden önce kullanıcılar gizlilik sözleşmelerini kabul ettiği anda uygulamalar direkt olarak veri toplamaya başlayabiliyordu. Apple, bu sözleşmenin yeterli olmadığını düşündü ve iOS 14.3 güncellemesi ile birlikte kullanıcıların uygulama bazında verilerini kontrol edebilmesine olanak sağladı.

Kaynak: webtekno.com