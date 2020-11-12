Facebook ve Google siyasi reklam yasağını uzattı
ABD'de sosyal paylaşım sitesi Facebook, başkanlık seçiminden sonra sonuçların hemen belli olmaması nedeniyle başlattığı geçici siyasi reklam yasağını bir ay daha uzattığını duyurdu.
Facebook'tan yapılan açıklamada, "ABD'deki seçimleri korumaya yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası olarak siyasi ve sosyal konularla ilgili geçici olarak reklamlara ara verme kararımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, reklam verenlerden yasağın bir ay daha sürmesini bekleyebilecekleri kaydedilirken ancak duruma göre reklam serbestisinin daha erkene alınması fırsatının da değerlendirileceği ifade edildi.
Ülkedeki diğer teknoloji devi Google da salı akşamı yaptığı açıklamada, Georgia eyaletindeki senato seçim sonuçlarının ikinci tura kalması ve senatodaki çoğunluğu belirleyebilecek önemde olması nedeniyle siyasi reklamları bir süre daha platformdan uzak tutmaya karar verdiğini duyurmuştu.
"SİYASİ REKLAM YASAĞI SEÇMENLERE YÖNELİK KABUL EDİLEMEZ BASKIDIR"
Facebook ve Google, siyasi reklamların 3 Kasım başkanlık seçimlerinin resmi sonucu onaylanmadan gerginliği daha da artıracağı ve sosyal huzursuzluğa neden olabileceği endişesini öne sürerken siyasi stratejistler ise söz konusu reklamların seçmene ulaşmak için kritik önemde olduğunu savunarak yasağı eleştirdi.
Demokratik Senato Kampanya Komitesi İcra Başkanı Scott Fairchild, Facebook ve Google'in kararına tepki göstererek, "Siyasi reklam yasağı seçmenlere yönelik kabul edilemez baskıdır" açıklamasında bulundu.
Fairchild, Georgia eyaleti kanunlarına göre yüzde 50 barajını aşamayan senato seçimlerindeki adayların 5 Ocak’ta ikinci tur seçime gidecek olması nedeniyle seçmenlerin bilgilendirilmesi için reklam yasaklarında en azından bu eyalete yönelik ayrıcalık tanınması gerektiğini belirtti.
Daha önce de Facebook İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, seçimlerden önceki hafta hiçbir yeni siyasi reklamı kabul etmeyeceklerini ve resmi sonuçlardan önce tarafların zafer ilan etmelerine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.
Facebook, reklam yasağının seçim bittikten sonra yaklaşık bir hafta sürmesini beklediklerini bildirmişti.
Kaynak: NTV
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