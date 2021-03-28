Facebook Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabını dondurdu
Sosyal medya platformuna göre, Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.
Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle dondurdu.
Sosyal medya platformuna göre, Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.
Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.
Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.
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