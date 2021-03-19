Facebook'un 'Covid-19 Aşı-Kararsızlığı' raporunda dikkat çeken veriler

19 Mart 2021 Cuma, 09:39

Facebook, Aralık ayından beri platformundaki aşı karşıtı komplo teorilerini kaldırmaya uğraşıyor ve yanlış veya yanıltıcı açıklamaları yasaklıyor. Ancak, "aşı kararsızlığına" sebep olabilecek, komplo teorileri yaymadan sadece kararsızlık içeren bazı yayınlar ilkeleri ihlal etmiyor ve bu yüzden de silinmiyor. Facebook'un açıklamasına göre bu tip "gri bölgedeki" içeriğin yarısından fazlası, sadece 100 civarında hesaptan geliyor.

CHIP Online'ın aktardığına göre, Washington Post tarafından Facebook firma içi belgelerinden alıntı yapılarak bildirildiği üzere Facebook veri araştırmacıları, ABD'li kullanıcıları, grupları ve sayfaları, en az 3 milyon kişiden oluşan 638 nüfus grubuna ayırdı. Bu sınıflandırmaların sadece 10 tanesi aşı-kararsızlığı yayınlarının yüzde 50'sinden sorumlu ve en fazla aşı-kararsızlığının olduğu sınıfta sadece 111 hesap bu içeriklere katkıda bulunuyor.

"Aşı-kararsız yayınlar", Covid-19 aşılarına karşı korku ve güvensizliği yaymaya destekte bulunuyor. Facebook bu aşı kararsızlığıyla mücadele ederek bazı kişilerin neden koronavirüs aşısı olmayı istemediklerini ve sosyal ağın bu endişeleri yatıştırmaya nasıl yardımcı olabileceğini inceliyor.

Facebook, yaptığı duyuruda insanların aşılar hakkında neden çekingen davrandıklarını anlamak için dünya genelinde kamu görevlilerine yardım etmek amacıyla "aşı tutumları" üzerine veri ve görü sağlayacağını söyledi.



