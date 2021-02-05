Fahiş fiyat savunmasında süre azaltıldı
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na yapılan şikayet ve kurul tarafından yapılan denetim sonucu üretici, tedarikçi ve perakendeciden istenen savunmanın yapılmaması para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmeyecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre, resen veya şikâyet üzerine Ticaret Bakanlığı, il müdürlüğü ve yetkili idare tarafından denetim sonucu, üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmenin savunmasının istenmesi uygulamasında, verilen süreler içinde savunma yapılmaması kurul tarafından idari para cezası kararı alınmasına engel teşkil etmeyecek.
Önceki uygulamada, üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı uygulanamıyordu.
Yönetmelikte yapılan değişiklikle ayrıca, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere verilen 10 günlük savunma süresi yedi güne indirildi.
Kaynak: Reuters
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