Fahrettin Altun'un yardımcısının İsrail'e tepki videosu alay konusu oldu

21 Mayıs 2021 Cuma, 15:19

İsrail'in Kasım 2012'de iki gün üst üste Gazze'de medya binalarını bombaladığını anımsatan Özdemir, saldırılarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmamasına tepki gösterdi. Söz konusu açıklamalarını İngilizce olarak yapan Özdemir'in, konuşmasının akıcı olmaması ve birçok kelimeyi doğru telavuz edememesi ise Twitter'da tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar da Özdemir'in metni prompter'dan okuduğu ve İngilizce'sinin bu nedenle bozuk olduğunu dile getirdi.

Videoda tepkisini İngilizce olarak dile getiren Özdemir, "Kayıtlara geçmesi için söylemek isterim ki, bu ilk kez olmuyordu. 2012 yılı Kasım ayında İsrail, Gazze'de başka bir medya binasını ardı ardına iki gün bombaladı. Hiçbir tepki verilmedi. Soruşturma açılmadı. Hesap sorulmadı. Nitekim İsrail insanların bu tür olayları unutmaya meyilli olmalarına güveniyor. Bu cezasızlık medyaya yönelik benzer saldırıları kolaylaştırıyor ve teşvik ediyor. Birçok gazeteci sahada gelişmeleri görüntülemeye çalışırken hayatını tehlike atıyor ve sıklıkla İsrail ordusunun hedefi haline geliyor. 2018 yılında üzerlerinde 'Basın' yazılı yelekleri ve kaskları olmasına rağmen 2 gazeteci öldürüldü ve birçoğu yaralandı" ifadelerini kullandı.