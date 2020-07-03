Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 172 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Son bir haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 172 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 186 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 203 bin 456'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 313 oldu.
VEFAT EDENLERİN YÜZDE 70'TEN FAZLASI BU YAŞ GRUBUNDAN
Koca, ''24 Haziranda bin 492 olan yeni vaka sayısı bin 172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan'' dedi.
Türkiye'nin 3 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Avukatlara biber gazlı müdahale!
- Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!
- Kadından erkeğe manzaraya karşı meydan dayağı kamerada
- Bir anda göz göze geldi ve olanlar oldu
- Tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
- Hayretler içinde bıraktı! Köpekbalığı avladı
- Baldızını silahla vurdu!
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi
- Karamollaoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması
- Düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı