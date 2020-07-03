Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

03 Temmuz 2020 Cuma, 19:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 172 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 186 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 203 bin 456'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 313 oldu.

VEFAT EDENLERİN YÜZDE 70'TEN FAZLASI BU YAŞ GRUBUNDAN



Koca, ''24 Haziranda bin 492 olan yeni vaka sayısı bin 172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan'' dedi.

Türkiye'nin 3 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle: