Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 12 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2020 Pazar, 19:47
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 12 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 363 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 298 oldu. 

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler