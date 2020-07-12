Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

12 Temmuz 2020 Pazar, 19:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 12 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 363 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 212 bin 993'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 298 oldu.

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