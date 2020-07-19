Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

19 Temmuz 2020 Pazar, 20:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 16 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 924 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 491 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 219 bin 641'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 997 oldu.

Tabloya göre, toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 246, toplam entübe hasta sayısı 398 oldu. Bugünkü test sayısı 41 bin 310 olarak kayıtlara geçti.



'BİNE YAKIN YENİ VAKAMIZ OLUYOR'

Koca, ''Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 19 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle: