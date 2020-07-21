Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

21 Temmuz 2020 Salı, 20:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 928 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 526 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 221 bin 500'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 9 oldu.

Tabloya göre, toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 246, toplam entübe hasta sayısı 379 oldu. Bugünkü test sayısı 42 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

'21 İLİMİZDE YOĞUN BAKIM HASTASI YOK'

Koca, ''Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin 21 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle: