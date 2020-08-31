Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 587 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 370 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 270 bin 133'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 87 oldu.

TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI 961



Tabloya göre, toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, toplam ağır hasta sayısı 961, bugünkü test sayısı 110 bin 102 olarak kayıtlara geçti.

'GÜÇ TEDBİRDE'

Koca, ''Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 31 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle: