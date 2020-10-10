Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

10 Ekim 2020 Cumartesi, 19:25

Bakan Koca'nın açıkladığı güncel tabloya göre bugün 24 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasta sayısının bin 649 olarak açıklandığı Türkiye'de, iyileşen kişi sayısı da bin 391 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının bin 414 olduğu ifade edildi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.