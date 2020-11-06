Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

06 Kasım 2020 Cuma, 19:03

Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.

Koca'nın açıkladığı tabloya göre 83 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, hasta sayısı da 2 bin 436 olarak kaydedildi.

İyileşen kişi sayısının bin 914 olarak ifade edildiği tabloda ağır hasta sayısı 2 bin 654 olduğu belirtildi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun" ifadelerini kullandı.