Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2 Ocak 2021 tarihli koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 202 yurttaş yaşamını yitirdi, 11 bin 180 kişi de Covid-19'a yakalandı.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere son 24 saatte 202 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. 11 bin 180 kişinin virüse yakalandığı açıklanan tabloya göre ağır hasta sayısı 3 bin 764.
İyileşen kişi sayısının 11 bin 672 olarak ifade edilen tabloya göre bugün 149 bin 218 kişiye test yapıldı.
TABLO ŞÖYLE:
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