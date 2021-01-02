Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

02 Ocak 2021 Cumartesi, 19:04

Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere son 24 saatte 202 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. 11 bin 180 kişinin virüse yakalandığı açıklanan tabloya göre ağır hasta sayısı 3 bin 764.



İyileşen kişi sayısının 11 bin 672 olarak ifade edilen tabloya göre bugün 149 bin 218 kişiye test yapıldı.

TABLO ŞÖYLE:







