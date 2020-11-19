Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Hasta artışı devam ediyor!

19 Kasım 2020 Perşembe, 19:20

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 123 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 4 bin 542 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 11 bin 943 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 430 bin 170'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 918 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 850

Tabloya göre, toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 850, toplam iyileşen hasta sayısı 364 bin 573, bugünkü test sayısı 157 bin 756 olarak kayıtlara geçti.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın. '' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 19 Kasım 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle: