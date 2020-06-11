Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre son 24 saatte 17 yurttaş yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 17 kişi artarak 4 bin 763 oldu.
Koronavirüs vaka sayısı ise bugün testi pozitif çıkan 987 kişiyle birlikte 174 bin 023'ü buldu.
İyileşenlerin sayısının 147 bin 860'a ulaştığı tabloda, yoğun bakım hasta sayısı 643, entübe hasta sayısı da 266 olarak yansıtıldı.
VAKALARIN YÜZDE 85'İ İYİLEŞTİ
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. 'Virüsün etkisi azaldı' yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin" dedi.
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