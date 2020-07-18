Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 kişi artarak 5 bin 475'e ulaştı.

Türkiye'de koronavirüse yakalananların sayısı 918 kişi artarak 218 bin 717 olurken, iyileşenlerin sayısı da 201 bin 13'e yükseldi. Entübe hasta sayısının 394 olduğu Türkiye'de yoğun bakım hasta sayısı bin 231 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada son 3 günde en çok vaka görülen 5 ili açıklayarak şu açıklamayı yaptı:

"1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.

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