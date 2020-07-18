Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 17 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen vaka sayısı ise 918 olarak belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 kişi artarak 5 bin 475'e ulaştı.
Türkiye'de koronavirüse yakalananların sayısı 918 kişi artarak 218 bin 717 olurken, iyileşenlerin sayısı da 201 bin 13'e yükseldi. Entübe hasta sayısının 394 olduğu Türkiye'de yoğun bakım hasta sayısı bin 231 olarak açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada son 3 günde en çok vaka görülen 5 ili açıklayarak şu açıklamayı yaptı:
"1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın.
Ayrıntılar geliyor
Video Haberler
- Hayvan besleme ünitesini parçaladı, Türkeş sloganı attı
- MHP'li Enginyurt'tan AKP'ye tepki: Bizi tanımıyorlar
- Yarın Cumhuriyet Pazar okunur
- Özel'den 15 Temmuz açıklaması: Erdoğan teşekkür etti
- Fahrettin Koca'dan dikkat çeken 'Survivor' tepkisi
- Yavaş liste yayınladı: Bunlar torpille işe girenler
- İBB Meclisi'nde kavga: Yürekleri varsa gelsinler
- Çiftçi: Ben zarar ettim bu işten, kim karlı çıktı?
- Erdoğan’ın memleketinde ‘Millet Bahçesi’ krizi
- Allah belasını versin dedl, alkışlar yükseldi