Fahrettin Koca koronavirüs tablosunu açıkladı: Günlük vaka, iyileşen sayısını geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 19 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Günlük vaka sayısının 996 olduğu Türkiye'de son 24 saatte iyileşen sayısı da 981 olarak açıklandı.
Sağlık Baknaı Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 19 kişi artarak 5 bin 710'a yükseldi.
Bir günde kaydedilen vaka sayısı, iyileşen sayısını geçti. Türkiye'de bugün 996 yeni vaka tespit edilirken, 981 kişi de hastalığı atlattı.
Paylaşılan tabloda zatürre oranı yüzde 8,7 olarak belirtildi. Ağır hasta syısı ise 586 olduğu açıklandı.
ARTIŞ EĞİLİMİNDE OLAN İLLER
Açıklama yapan Fahrettin Koca, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" dedi.
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