Fahrettin Koca koronavirüsün yeni bulaşma alanlarını açıkladı

22 Aralık 2020 Salı, 21:52

1 Aralık itibariyle başlayan yeni koronavirüs tedbirleri ile vaka ve hasta sayılarında düşüş yaşanmaya başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün yeni bulaşma mekanlarını açıkladı.

EVLERE DİKKAT

Koca, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.