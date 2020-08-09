Fahrettin Koca: "Risk artarak devam ediyor"

09 Ağustos 2020 Pazar, 21:45

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezlerinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törende eski başbakan ve eski meclis başkanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın hazır bulundu.

Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Koca, “İçinde bulunduğumuz günler tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zaman işaret ediyor. Pandemi etkisini tüm dünyada sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımız risk altında olmasına rağmen, mücadelede ön safhada hizmet veren sağlık çalışmalarımız herkesten daha fazla bu riske maruz kalıyor. Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan kayıplarımız oldu. Ayrılıkları bizleri derin üzüntüye boğan kıymetli hocalarımız da yitirdiklerimiz arasındaydı. Bu nedenle huzurunuzda insanlarımıza vermek istediğim iki mesaj var. Birincisi; salgın riski ortadan kalmış değil, hatta artarak devam etmektir. Normalleşme mücadeleden geri adım atma anlamına gelmektedir. İkincisi ise mesafeli sosyal hayat. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha çok dikkat etmeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacak. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olursak. Çok değerli insanları bizden alan bu salgını Allah’ı izni ile hep birlikte yeneceğiz” ifadelerini kullandı.