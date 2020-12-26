Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Can kaybı durdurulamıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, 15 bin 118 kişiye vaka, 3 bin 2 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 253 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 253 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 15 bin 118 kişiye vaka, 3 bin 2 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 19 bin 624 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 23 bin 231 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 501
Tabloya göre, toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 501, toplam iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34, bugünkü test sayısı 178 bin 872 olarak kayıtlara geçti.
''DÜŞÜŞ SÜRÜYOR''
Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele.'' ifadelerini kullandı.
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