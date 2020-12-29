Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Can kaybı durdurulamıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, 15 bin 805 kişiye vaka, 2 bin 783 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 253 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 253 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 15 bin 805 kişiye vaka, 2 bin 783 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 20 bin 388 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 21 bin 4 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 191
Tabloya göre, toplam test sayısı 24 milyon 141 bin 580, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 191, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437, bugünkü test sayısı 183 bin 117 olarak kayıtlara geçti.
''AKTİF VAKA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR''
Koca, ''Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 29 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
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