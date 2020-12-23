Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Can kaybında yeni rekor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, 19 bin 650 kişiye vaka, 3 bin 192 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konulduğunu ve 259 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.
Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 259 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 19 bin 650 kişiye vaka, 3 bin 192 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 18 bin 661 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 34 bin 492 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 901
Tabloya göre, toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 901, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 901 bin 307, bugünkü test sayısı 202 bin 209 olarak kayıtlara geçti.
''DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ''
Koca, ''Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.'' dedi.
Türkiye'nin 23 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:
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