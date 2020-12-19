Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Ölümler durdurulamıyor!

19 Aralık 2020 Cumartesi, 19:28

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 241 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 22 bin 195 kişiye vaka, 4 bin 2 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 17 bin 851 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 25 bin 516 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 501

Tabloya göre, toplam test sayısı 22 milyon 280 bin 285, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 501, toplam iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68, bugünkü test sayısı 173 bin 132 olarak kayıtlara geçti.

''SONUÇLARI ALANA KADAR MÜCADELE EDELİM''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir'' dedi.

Türkiye'nin 19 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:



