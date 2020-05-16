Fahrettin Koca yeni koronavirüs verilerini açıkladı
Sağlık Bakanının açıkladığı yeni verilere göre son 24 saatte Türkiye'de 41 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 96 oldu. Ülkedeki koronavirüs vaka sayısı ise son 24 saatte bin 610 artarak 148 bin 67'yi buldu.
Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım." dedi.
Video Haberler
- RTÜK Başkanı: Cumhurbaşkanımızdan talimat gelirse...
- Köy sular altında kalınca, eşyalarını kurtarmaya çalıştı
- Akit TV’de akılalmaz sözler
- İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
- Sevdikleriyle kucaklaşmak için böyle çözüm buldu
- Başkanın koronavirüs sevinci: Takım elbiseyle atladı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle AKP'li Külünk'e tepki
- İşte yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika
- Berbere 'Koronavirüs' cezası! Kendini böyle savundu
- Rusya'da karantinada sıra dışı nikah!