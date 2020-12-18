Fahrettin Koca’dan aşı düzenlemesi ile ilgili önemli uyarı

18 Aralık 2020 Cuma, 22:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili asılsız bilgiler yayıldığını söyledi.

Düzenlemenin yerli aşı ve Türkiye'de kullanılacak tüm aşılar için geçerli olduğunu ifade eden Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

“Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir.”

Bakan Koca, ayrıca şu metni paylaştı: