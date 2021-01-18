Fahrettin Koca'dan aşı takvimine ilişkin açıklama

18 Ocak 2021 Pazartesi, 23:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü. Koca, Perşembe günü başlatılan aşı kampanyasında an itibariyle 829 bin kişiye ulaşıldığını açıkladı.

Aşılama takvimine ilişkin bilgi veren Koca, ''Yarından itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istiyoruz. Bütün illerde bizim bu organizasyonu güçlü şekilde yapmamız önemli. Özellikle huzurevi, bakımevi ve engelli evlerini hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim. Yerinde yapılan aşıdan sonra, olabilecek alerjik ve benzeri reaksiyonlara gerektiğinde müdahale etmeleri için sağlık ekibinin 1 saat kadar beklemesi gerekir. Ayrıca yarından itibaren 90 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı da aşılamak istiyoruz. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz. Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım'' ifadelerini kullandı.

''ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARİYLE BİTİRELİM İSTİYORUZ''

“Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı Çarşamba günü itibariyle bitirelim istiyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor” diyen Koca, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğini de sözlerine ekledi.