Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması: "Yüzde 50'ye varan azalma"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki koronavirüs sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'a yönelik önemli bir açıklama geldi. Koronavirüs vaka sayısında İstanbul'da önemli bir yol alındığını ifade eden Koca, "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi" dedi. Koca yoğunluğa ilişkin açıklamasında şu verileri paylaştı:
"Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı."
Bakan Koca açıklamasının devamında, "Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız" şeklinde konuştu.
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