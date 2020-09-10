Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

10 Eylül 2020 Perşembe, 19:21

Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

"Bölgedeki son durumu merkeze yatırdık. Van’ı merkez alarak Bitlis, Muş, Hakkari’deki sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik."

DOLULUK ORANLARI

"Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 52, yoğun bakım oranı 67."



"Aldığımız kararları ve bu illerimiz hakkında önemli haberleri sizlerle paylaşacağım."

"DSÖ Ofisi İstanbul’da açıldı. İstanbul Ofisi Covid-19 başta olmak üzere sağlık alanında insanların karşılaştığı tüm krizlere yanıt verebilme konusunda Avrupa ve dünya için rehber ve referans merkezi olacak."

"Koronavirüsün kesin tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak ülkemiz tedavi sürecinde başarılı ülkeler arasında yer almıştır. Hasta artışlarının olduğu illerin arasında; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari vardır. Sıkıntı gördüğümüz illerin sağlık alt yapılarına da hızla müdahale ettik."



"TEDBİRLER GÖZARDI EDİLDİ"

"Pandeminin başladığı aylarda alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Bizde Haziran ayında kontrollü sosyal hayat diyerek bir tedbir dönemi başlatılmıştır. Kontrollü sosyal hayat ile can kayıplarını ve ağır hastaları az sayıda tutmaktı."

"Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sosyal ilişkileri öne çıkarken tedbirlerin gözardı edildiği ve vaka sayısında artış olduğu yerler oldu. Van, Muş, Bitlis ve Hakkar illeri de vardı. Bazı illerde hasta artışlarından sorunlar gördük. Valilerimiz ve sağlık yöneticilerimizle görüşecek alınması gereken tedbirleri gözden geçirdik."

"Bölgede hasta sayılarındaki artış halen devam etmektedir. İllerde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,2."

"Temaslı ve şüphelilerin kendilerini izole etmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz."

GRİP AŞISI

"Geçen yıldan daha fazla grip aşısı tedarik etme çabasındayız. Riskli hastalara grip aşısı ulaştırma noktasında sıkıntı yaşamayacağız."

Ayrıntılar geliyor...