Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarının ardından basın açıklaması yapıyor. Koca, bazı şehirlerdeki yoğunluk durumlarını açıklıyor.
Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler öne çıktı:
"Bölgedeki son durumu merkeze yatırdık. Van’ı merkez alarak Bitlis, Muş, Hakkari’deki sağlık hizmetlerini detaylarıyla değerlendirdik."
DOLULUK ORANLARI
"Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 52, yoğun bakım oranı 67."
"Aldığımız kararları ve bu illerimiz hakkında önemli haberleri sizlerle paylaşacağım."
"DSÖ Ofisi İstanbul’da açıldı. İstanbul Ofisi Covid-19 başta olmak üzere sağlık alanında insanların karşılaştığı tüm krizlere yanıt verebilme konusunda Avrupa ve dünya için rehber ve referans merkezi olacak."
"TEDBİRLER GÖZARDI EDİLDİ"
"Pandeminin başladığı aylarda alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Bizde Haziran ayında kontrollü sosyal hayat diyerek bir tedbir dönemi başlatılmıştır. Kontrollü sosyal hayat ile can kayıplarını ve ağır hastaları az sayıda tutmaktı."
"Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sosyal ilişkileri öne çıkarken tedbirlerin gözardı edildiği ve vaka sayısında artış olduğu yerler oldu. Van, Muş, Bitlis ve Hakkar illeri de vardı. Bazı illerde hasta artışlarından sorunlar gördük. Valilerimiz ve sağlık yöneticilerimizle görüşecek alınması gereken tedbirleri gözden geçirdik."
"Bölgede hasta sayılarındaki artış halen devam etmektedir. İllerde filyasyon için adresinde bulunamayanların oranı yüzde 9,2."
"Temaslı ve şüphelilerin kendilerini izole etmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz."
GRİP AŞISI
"Geçen yıldan daha fazla grip aşısı tedarik etme çabasındayız. Riskli hastalara grip aşısı ulaştırma noktasında sıkıntı yaşamayacağız."
Ayrıntılar geliyor...
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- Perinçek'in oğlu Dışişleri'ne girdi
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
- MHP'li vekil Albayrak'a kızdı: Cevap ver
Video Haberler
- Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı
- Kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı
- Beşiktaş'ta pitbull dehşeti
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
- Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
- Rusya'da kilisenin kubbesi vinçten böyle düştü
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- O binaya talipli çıktı! İşte ödeyeceği rakam
- Perinçek'in oğlu Dışişleri'ne girdi
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
- MHP'li vekil Albayrak'a kızdı: Cevap ver