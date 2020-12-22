Fahrettin Koca’dan “mutasyon” açıklaması: “Kısa sürede neticelenecek”

22 Aralık 2020 Salı, 13:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de görülen ve yayılımı yüzde 70 oranında arttıran koronavirüs mutasyonuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Sonuçların kısa sürede tecileneceğini ifade eden Sağlık Bakanı Koca, “Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir” dedi.