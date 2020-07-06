Fahrettin Koca'dan 'tedbir' uyarısı: Dünü bile arar hale geliriz!

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, paylaştığı mesajda, “Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum” ifadelerini kullandı.