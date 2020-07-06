Fahrettin Koca'dan 'tedbir' uyarısı: Dünü bile arar hale geliriz!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbir uyarısında bulunarak, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından uyarılarda bulundu.
Bakan Koca, paylaştığı mesajda, “Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum” ifadelerini kullandı.
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