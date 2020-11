Faik Öztrak'tan, Erdoğan'a: Damadım beni aldatmış diyerek...

16 Kasım 2020 Pazartesi, 15:57

Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İkinci Yüzyıla Çağrı beyannamemizi anlattık. Ekobüs yollarda olmaya devam edecek. Kurdaki olağanüstü oynamalar nedeniyle önünü göremiyor. Bu oynaklık tüccarı fiyat veremez hale getirmiş. Çiftçilerimiz tarım bakanının seslerini duymamasından şikayetçi. Kendilerine danışılmadan kararlar alındığını iddia ediyorlar.

Çiftçilerimiz limon dalında kaldı diye yakınıyor. Saray, limon üreticisini adeta limon sıkar gibi sıkmış. Suudi Arabistan'ın ambargo haberi de resmen doğrulandı. Saray, Suudi Arabistan ambargosuna gülüp geçiyormuş.

Bütün dünya yaşadığımız salgın sürecinde gıda güvenliğinin önemini anladı. Bir tek Saray anlamadı. Saray hükümeti 2021'de tarımsal destek ödemelerini arttırmayacağım dedi, gübre ve mazot desteklerini azaltacağını söyledi. Anlaşılan Saray, buhrandan bizim çiftçilerimizin hiç etkilenmediğini düşünüyor.

Defalarca dile getirdik, adalet devletin direğidir dedik. Bir ülkede adaleti öldürürseniz devlet de ölür dedik. Hak bilmez, hukuk bilmez adaletten anlamaz Saray yönetimi önce Merkez Bankasının kasasını tamtakır etti, sonra da ABD seçimlerinin ardından Atlantik ötesinden esen yeni rüzgarlara göre rota değiştirmeye başladı. Ekonomi ve hukuk reformlarından bahsetmeye başladı. 18 yılda bu ülkede hukuk diye bir şey bırakmadınız tek adam vesayet rejimini getirdiniz. Şimdi birdenbire ne oldu da seferberlik ilan etmek aklınıza geldi? Biz istikrar ve sürdürülebilirlik diyoruz. Şimdi bu sözleri dillerine dolayarak güven sağlamaya çalışıyorlar.





KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU TEPKİSİ

Bunların söyledikleri ve yaptıkları birbirini tutmuyor. Ya Kanal Ya İstanbul dediği için İBB başkanı hakkında inceleme başlatan kim? Saray hükümeti.Sarayın bekçisi bu sefer sarayın muhbirliğine soyunup genel başkanımız hakkında akla hayale gelmeyecek iftiralar atıyor. Bu safsataları dikkate alıp genel başkanımız hakkında fezleke hazırlatan kim? Yine saray hükümeti. Seçilmiş siyasetçilere siyaset yaptı diye fezleke düzenlemek siyasi ahlak yoksunluğunun daniskasıdır.

Otobüsü şarampole deviren kaptan suçu muavine atarak sorumluluktan kaçamaz. Bu sefer de "damadım beni aldatmış, Allah ve milletim beni affetsin" diyere bu işi bitiremez. Gitmesi gereken sadece saray sosyetesinin damadı değil, saray sosyetesinin kibirli başı. 9 saraylı Erdoğan'a kendi sarayları az geldi şimdi de Kıbrıs'ı gözüne kestirdi. Huylu huyundan vazgeçmiyor.

MİLLETİ CANIYLA SAĞLIĞI ARASINDA TERCİHE ZORLUYORLAR

Grup başkanvekillerimiz kamuda israfın araştırılması için önerge verdi. Var mısınız bunu araştırmaya? Cesaretiniz varsa vekilleriniz buna evet desin. Ama hiç sanmam. Türk Lirası'nda birkaç gündür yaşanan hızlı değerlenmeyi yeni yönetime duyulan güven diye seyrediyorlar. Önemli olan kendilerini parlatmak. Öyle görünüyor ki faiz baronlarının istedikleri faizi tıpış tıpış verecekler. Bari bu dönemde Merkez Bankası'nın rezervini güçlendirsinler. Milleti faizle döviz arasına sıkıştırdılar.

Milleti yine canıyla sağlığı arasında tercihe zorluyorlar. Parça parça iş yapıyorlar. Yasaklar yeniden geliyor, eğlence mekanları restoranlar saat 22.00'den sonra kapatılıyor. Bu işletmelerin ciro kayıplarını nasıl telafi edeceksiniz? Hayır tabii ki etmiyorsunuz. Yük yine zavallı esnafın sırtında kalıyor.

Millet ne yaptığınızı görüyor, notunuzu veriyor. Millet sizleri evlerinize göndermek için sabırsızlıkla gün sayıyor.

SORU CEVAP

ANAYASA TASLAĞI HAZIRLANDIĞI İDDİASI

Her iki genel başkan da bu iddiaların doğru olmadığını söylemiş. Bu çerçevede anayasa dışında birtakım yapılan çalışmalar olabilir. Örneğin yargı bağımsızlığıyla ilgili, diğer düzenlemeler ilgili. Ama bunlar bir anayasa çalışması değildir ve ortak bir çalışma da değildir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMALI MI?

Bizim görüşümüzün bir önemi yok çok açık söyleyeyim. Burada önemli olan bilim kurulunun görüşü. Böyle bir ihtiyaç var mıdır yok mudur? Bunu bilim kurulundan bir türlü duyamıyoruz.

MUHARREM İNCE PARTİ YÖNETİMİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ NEDENİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK Mİ?

Bizim gündemimizde ekonomik kriz, açlık, yoksulluk, esnaf, çiftçi, devlet krizi var. Muharrem İnce yok.

AZERBAYCAN'A ASKER GÖNDERİLMESİ

Her fırsatta tekrarladık, bir defa daha tekrarlayalım. CHP her zaman her konuda Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye de olumlu oy vereceğiz.