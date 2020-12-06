Faik Öztrak'tan gündeme dair açıklamalar

06 Aralık 2020 Pazar, 14:18

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları:

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ

Saray hükümetinin bildiği rakamları karatmak, gerçekleri gizlemek, algıyı yönetmeye çalışmak. Gerçi bırakın ülkeyi yönetmeyi artık algıyı yönetmeyi de ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Salgındaki vaka sayılarını aylarca saklayarak algıyı yönetmeye çalıştılar, önlem almadılar. Sarayın kibirli başı milletimize aylarca salgınla mücadelede en iyi ülkelerinden biriyiz masalları anlattı. Hatta Türkiye'yi 3 kıtanın salgın merkezi yapacaklarını söyledi. Ama mızrak çuvala sığmadı. Bir gecede acı gerçek ortaya çıktı.

Günlük vaka sayımız öyle 5-6 binlerde değil. 30 binin üstünde. Vaka sayısında dünyanın 330 nüfüslü ABD'den sonra ikinci sıradayız. Türk Tabipleri Birliği gerçek vaka sayılarının hala açıklananın çok üzerinde olduğunu söylemeye devam ediyor. Ama açıklandığı kadarıyla bile saray salgınla mücadelede dünyanın en başarısız hükümetlerinden biri. Sağlık Bakanı vaka sayılarını geriye doğru da açıklayacağını ifade etmişti. Ama bu geriye doğru gidenlerden hala bir ses yok. Kritik vaka eşikleri geçilirken ne yapıldı? Anlaşılan hesap sorulmasın diye bunların açıklanması Saray tarafından engellendi. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada "Gerçek vaka sayılarını bizde bilmiyorduk, bu şekilde devam ederse sağlık sisteminin, hastane çöküşünü yaşayabiliriz." dedi.

Tüm bir yaz boyunca ikinci dalgaya hazırlık için ne yaptılar? Vakaları sakladılar, Ağustos böceği gibi saz çalıp, türkü söylediler. Yüzlerce masum vatandaşımızı Erdoğan rejiminin aymazlığı, iş bilmezliği yüzünden kaybettik. Önlemler zamanında alınsaydı, vatandaşlarımızın büyük bir bölümü belki de bugün aramızda olacaktı. Salgında kaybettiklerimizin sorumlusu Erdoğan'dır.

"156 ÜLKEYE DESTEK, MİLLETE KÖSTEK"

Esnafımızın, çiftçimizin, dar gelirli ailelerimizin bütçelerine destek olmak yerine, 156 ülkenin ve 9 uluslararası kuruluşa destek vermekle övünüyorlar. Peki bizim bütçemizde başka ülkelere destek verecek imkan vardı da, neden bu millete IBAN numarası gönderip, bağış topladınız? Neden 5 maskeyi bedava dağıtamadınız?

156 ülkeye destek, milletin bütçesine gelince köstek. Bu kadar mı bu millete yabancılaştınız? Saraylarınızdan milletin halini görmüyorsunuz, millet cinnet getirme noktasına geldi.

Salgında milletimizi hastane, gasilhane kuyruklarına soktular yetmedi. Saray hükümetinin yokluk demek olduğunu, tek adam vesayet rejiminin kuyruk demek olduğunu millete en acı şekilde gösterdiler. Şimdi çıkmışlar 156 ülkeye yardım yapmakla övünüyorlar. Buradan açık çağrı yapıyoruz, tıpkı vaka sayılarında olduğu gibi enflasyon rakamları da geriye doğru güncellenmelidir. Makyajlı enflasyon rakamlarıyla daha fazla kul hakkına girmeyin. Vatandaşın asgari ücretini de dolar/avro karşılığı belirleyin. Asgari ücret en az 3 bin 100 liradan başlamalı.

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