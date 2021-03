Faik Öztrak'tan gündeme dair açıklamalar

29 Mart 2021 Pazartesi, 15:24

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN FESHİ

"Saraydakiler için artık yasa dışı yoktur. Çünkü Saraydakiler, tek bir imzayla kaldıramayacakları yasa, uluslararası sözleşme olmadığını düşünüyorlar. Utanmasalar TBMM’yi de kapatacaklar. Son birkaç haftada yaşadıklarımıza bakmak bile, ülkenin nereden nereye savrulduğunu görmek için yeterli. Erdoğan bundan 10 yıl önce, TBMM’de oy birliğiyle kabul edilen “İstanbul Sözleşmesi’nden”, tek bir imzayla ülkeyi çıkarmaya karar verdi. Ne Anayasa, ne insan hakları, ne de ahde vefa dinledi. Ucube vesayet rejiminde, tek bir kişinin iradesi, koskoca bir milletin ve 600 milletvekilinin iradesini yok saydı.

Ülkemiz tek bir imzayla; hem de Anayasaya rağmen, insan haklarına dair bir uluslararası sözleşmeden çıkarıldı. Bugüne kadar olmayan oldu. Türkiye, insan hakları açısından sözüne güvenilmez, riskli ülke konumuna sürüklendi. Medeni dünyada hızla irtifa kaybediyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin amacı, Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti engellemek… Böyle bir sözleşmeden tek bir imzayla çıkmak, en çok kimi cesaretlendirir? Elbette kadın ve çocuk katillerini... Son bir haftada 9 kadın cinayete kurban gitti. Ben gencecik iki kadına değinmek istiyorum.

Biri İzmir’de 17 yaşında, aslında çocuk. 5 aylık hamile Sezen Ünlü. Diğeri, Aydın’da 31 yaşında, Bir çocuk annesi, sağlık teknisyeni Necla Demirbaş. Bu iki gencecik kadının gülüşleri, gelecek hayalleri, umutları, hayatları, adına “dini nikâhlı eş” ve “erkek arkadaş” denen caniler tarafından ellerinden alındı.

Sezen Ünlü ’nün gözü yaşlı babası, kaybettiği evladının ardından; “Daha önce darp raporu alıp, şikâyetçi olmuştuk. Ama gereken yapılmadı ” diye haykırıyor. Şahsım hükümeti ne Sezen’i ne Necla’yı koruyabildi. Peki, bu ülkeyi kim yönetiyor? Yetki kimde, sorumlu kim? Elbette Erdoğan. Ülkeyi yönetenlerin sorumluluğunu en iyi; “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, Gelir de adl-i ilahi sorar Ömer’den onu” beyti anlatır.

Ama sarayın kibirlisi bir zamanlar dilinden düşürmediği, Mehmet Akif’in bu beytini artık hatırlamıyor bile. Koltuğunu korumak için,“Ülkede vesayet altına almadığı kurum ve kuruluş bırakmama” operasyonunu tam gaz sürdürüyor.

Koltuğunu korumak için ülkede vesayet almadığı kurum ve kuruluş bırakmama operasyonunu tam gaz sürdürüyor. Yargıdan ve TBMM'den sonra sıra; aileyi, kadınları, çocukları vesayet altına almaya geldi. İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılırken Erdoğan'a ilham kaynağı olan örümcek kafalı yandaşları şimdi çıkmış; "İstanbul Sözleşmesi yetmez, 6284 sayılı ailenin korunmasına ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun da değişmelidir" diyerek el yüksetmeye kalkıyorlar. Artık bundan sonra aile içi şiddete maruz kalan her kadın, her çocuk ve işlenecek her kadın cinayetinden Erdoğan sorumludur. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması süreci TBMM üzerindeki vesayetin ortaya çıkması bakımından da ibretlik olmuştur. Yaşananlar TBMM'nin milli iradeye sahip çıkan, milletvekilinin hukukunu koruyan bir başkan değil, Sarayın atadığı bir kayyım tarafından yönetildiğini ortaya koymuştur.

ŞENTOP'UN MONTRÖ AÇIKLAMASI

Saray kayyımı meclis başkanına göre, teknik olarak Erdoğan'ın tek bir imzayla Montrö'den çekilmek mümkünmüş. Eğer, bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve varlığını sağlayan anlaşmalar tek bir kişinin imzasıyla yok sayılacaksa anayasa neden var, TBMM neden var? Sayın Şentop, Montrö'den çıkmak, teknik olarak bile ne imkan ne de ihtimal meselesidir. Montrö'den çıkmak devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yeltenmektir.

Bunu söylemek, ettiğiniz yemini çiğnemektir. Meclis Başkanı kendini eleştirenleri bugün istiskal etmeye de çalıştı. Meclis Başkanı güya bir hukukçu, ihtisası da kamu hukuku üzerine… Hal böyle olunca, ister istemez insanın aklına, Sakallı Celal’in o meşhur sözü geliyor: “Bu kadar cehalet olsa olsa, ancak tahsille mümkün olabilir.”

Sayın Şentop’un sözleri, bu ucube vesayet rejiminin devletimizin bekası için, ne kadar büyük bir tehdit olduğunu göstermektedir. 20 Temmuz sivil darbesinden sonra, bu ucube rejimi getirenlerin artık tek dertleri kendi koltuklarıdır.

Nitekim Sayın Şentop’un sözlerinin hemen ardından, yandaş medyada Montrö tartışmalarının açılması, ardından da “Kanal İstanbul İmar Planlarının onaylanması”, kesinlikle tesadüf değildir. Erdoğan’ın okyanus ötesinden, oval ofisten beklediği telefon bir türlü gelmiyor. Erdoğan da o telefon gelsin diye, taviz üstüne taviz vermeye hazır görünüyor. Bugün ontrö’den en çok kimin rahatsız olduğu bir sır değildir. Kanal İstanbul’un rantını yandaşlarına ve Katar kraliyet ailesine peşkeş çeken Erdoğan, savaş gemileri için Karadeniz’e stratejik bir suyolu açmanın ülkeye maliyetini hiç düşündü mü? Erdoğan bu girişiminin, bölgede yaratacağı sarsıntıları hesaba katıyor mu?

Hiç sanmıyorum. Varsın o koltukta otursun da, isterse Türkiye yıkılsın. Koltuğunun bekası, Türkiye’nin bekasından çok daha önemli. Açıkça uyarıyoruz: Türk boğazlarının siyasi ve hukuki rejimini tartışmaya açmak, 85 yıldır bir barış gölü olan Karadeniz’in, sıcak bir çatışma alanına dönüşmesine kapı aralar. Bu da milletimizin huzur ve refahının, Daha da bozulmasından başka bir işe yaramaz. Meclisin kayyım başkanı, bu haklı uyarıları yapanlara mandacı diyerek hakaret edeceğine, 1809’dan bugüne yaşananlara bakmalıdır. Erdoğan, emperyal güçlerin oyunlarına piyon olmayı içine sindirebilir. Ama biz Türkiye’nin âli menfaatlerinin, pazarlık konusu yapılmasını içimize sindiremiyoruz.

Bu ülkede pandemide kapatılan iş yerlerinde çalışan genç müzisyenler, açlıktan, parasızlıktan yaşamına kıyarken, milyonlarca gencimiz işsiz, geleceksiniz anasının babasının eline bakıyor. AK Parti'nin büro çalışanının burnu ultra lüks arabalarda, pudra şekerleriyle doluyor. 2014'te Kastamonu Belediyesi'ne kaynakçı kadrosundan giren bu şahıs, 7 yılda bu zenginliğe nasıl erişti? Bu lüks arabalar, değirmenin suyu nereden geliyor? Eğer AK Parti Genel Merkezi'nde bir büro elemanı bu kadar kısa sürede, bu kadar serveti elde edebiliyorsa, böyle lüks bir yaşamı büro elemanı maaşıyla sağlayabiliyorsa; o zaman büronun asıl sahipleri acaba neler yapıyor?"

