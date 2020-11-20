Faiz artırımı kararlarından sonra ikinci el araç piyasası
Merkez Bankasının faiz artırımı kararlarını açıklamasından ikinci el araç alım satımında hareketlilik başladı. İkinci el araç sektörünün markalarından biri olan VavaCars’ın CEO’su Lawrence Merritt “Aralık’ta ikinci el araç fiyatlarında düşüşe hazır olun” dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamalarından sonra gözler piyasaların vereceği tepkilere çevrildi.
Otomotiv sektörü özelinde değerlendirmelerde bulunan VavaCars CEO'su Lawrence Merritt faiz artırımıyla birlikte sıfır araçlarda yaklaşık %10’luk, ikinci el araç fiyatlarında ise yaklaşık %12 ile %15 arasında değişen bir düşüş beklediklerini ifade etti.
Yıl sonunda kampanyalı satışların da başlayacağını belirten Merritt, “Aralık ayında düşük faiz kampanyaları ve fiyat indirimleri yapılacaktır.” dedi.
Dövizin stabil bir görüntü sergilemesini bekleyen VavaCars CEO’su “Dövizin düşüşü devam ederse fiyat indirmek yerine distribütör destekli düşük kredi kampanyaları gelecektir. Bu da 2. el piyasasındaki fiyatları yakından ilgilendiren bir durum. Sıfır araç fiyatlarında güncellemeler yapılacaktır. 2.el araç fiyatlarının, sıfır fiyatlarına endeksli olduğunu göz önünde bulundurursak 1 ay içerisinde 2.el fiyatlarına etkileri de görülecektir.” diyerek sözlerini tamamladı.
ALICI BEKLEMEDE
Açıklamasına kredi oranlarıyla devam eden Lawrence Merritt, şu an ortalama taşıt kredisi oranının %18,6 olduğunu belirtirken bu son artışla birlikte eğer piyasa tarafından beklenen politikalar uygulanmaya devam edilebilirse bu oranın ilkbahara kadar %19-20 bandında seyretmesini beklediklerini ifade etti.
Kasım ayının başında dövizin yükselişiyle gerçekleşen zamla birlikte tüketiciler alımlarını ertelemişlerdi. Dalgalı kurun etkisiyle bayilerde satışların azaldığını belirten tecrübeli yönetici dövizin düşmesinin satışları hareketlendirmeye yetmediğini, tüketicinin fiyatların daha da düşmesini beklemeyi tercih ettiğini sözlerine ekledi.
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