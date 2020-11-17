Faiz giderleri, ekim ayında yüzde 72.3, yılın ilk 10 ayında da yüzde 35.4 arttı

17 Kasım 2020 Salı, 06:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı ekim ayı merkezi yönetim bütçesi sonuçları, özellikle ertelenen vergilerin ödenmesiyle gelirlerde artış olduğunu gösterse de faiz gideri ve açık açısından dikkat çekti.

Ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla bütçe gideri yüzde 21.6 artarak 97.7 milyar lira, gelir yüzde 41.9 artarak 92.8 milyar liraya çıkarken açık yüzde 67.2 azalışla 4.9 milyar liraya indi. Faiz dışı denge de uzun bir aradan sonra fazla vererek 6.9 milyar lira oldu. Yine ekimde vergi geliri yüzde 40.4 artarak 76.6 milyar lira, faiz gideri yüzde 72.3 artışla 11.8 milyar lira, faiz dışı gider de yüzde 16.9 artışla 85.9 milyar TL oldu.

İLK HEDEF AŞILDI

İlk 10 ayda ise gider yüzde 18 artarak 967.7 milyar lira, gelir yüzde 14.3 artarak 822.2 milyar lira ve açık yüzde 44.5 artarak 145.5 milyar lira oldu. Faiz dışı açık ise 25.9 milyar lira. Yine 10 ayda, vergi geliri yüzde 21.4 artışla 655.3 milyar lira, faiz gideri yüzde 35.4 artışla 119.6 milyar lira, faiz dışı gider yüzde 15.9 artışla 848.1 milyar liraya çıktı. İşte diğer detaylar:

- Geçen yılki “Yeni Ekonomi Programı”nda (YEP) bu yıl için öngörülen açık hedefi 138.9 milyar TL’ydi. Bu yıl açıklanan yeni YEP’te ise hedef revize edilerek 239.1 milyar TL’ye yükseltildi. İlk 10 aylık açık ise Merkez Bankası’ndan aktarılan 40.5 milyar TL’ye karşın revize öncesi hedefi aştı.

- Örtülü ödenek harcamaları ekimde 20 milyon TL, ilk 10 ayda ise 1.5 milyar TL’ye çıktı.

- Cari transferler 10 aylık dönemde 439.2 milyar TL’ye ulaştı. Görev zararları da 86.9 milyar TL oldu.

- Büyük kısmı kamu bankaları olmak üzere mali kurumların 10 aylık görev zararı 6.1 milyar TL’ye ulaştı.

- Hanehalkına yapılan transferler 10 ayda 51 milyar liraya çıktı. “Diğer sosyal amaçlı transferler” 18.9 milyar liraya olurken içeriği bilinmeyen “diğer”den hanehalkına transfer toplamı 6.7 milyar TL.

‘DİĞER’ ÜLKELER

- Dış ülkelere yapılan yardımlardaki artış da dikkat çekti. KKTC’ye 10 ayda 550.5 milyon lira yardım yapılırken “diğer” ülkelere yapılan yardımlar ekimde 158.9 milyon TL, 10 ayda 433.1 milyon TL oldu.