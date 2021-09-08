Karamollaoğlu: 'Talimatlara uymadıkları için görevden uzaklaştırıldılar'

08 Eylül 2021 Çarşamba, 15:10

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘İKTİDAR, FAYDALI ALANLARA YETERLİ KAYNAK BULAMIYOR’

Eğitimdeki müfredat programını da eleştiren Karamollaoğlu, ücretli öğretmenlik uygulamasının da öğretmenler arasında ayrım yarattığına dikkati çekerek“Müfredat bizim için en önemli konuların başında geliyor. İkincisi ise o müfredatı çocuklara aktaracak olan öğretmen.

Şu andaki kargaşa sebebiyle ve iktidarın israftan tasarruf edemediği için, faydalı alanlara yeterli kaynak ayıramıyorlar. Ellerindeki imkanlar yeterli olmadığı için, yine tasarruf yerine israfı tercih ettikleri için öğretmenler arasında ayrım yapıyorlar yok ücretli öğretmen yok sözleşmeli öğretmen” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

“Birine diyorsun ki sen kadrolusun diğerine diyorsun ki ben ders başına para veriri. Bu ayrımın tümüyle ortadan kaldırılması lazım.

Bugünkü pandemi koşullarını da göz önüne alarak sınıf mevcutlarının azaltılması öğretmen sayısının artırılması lazım.

Öğrencimizin vasıf kazanması için müfredatı çok ciddi şekilde hazırlayacağız.

Eğitimden sonra içinde bulunduğumuz şartlara baktığımızda ekonomi bir numaralı mesele olmaya devam ediyor.

‘EKONOMİYLE UĞRAŞANLAR TALİMATLARA UYMADIKLARI İÇİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR’

Ayrılan ekonomi bakanı bile 2021 yılı enflasyonunu yüzde 8 olarak ilan etmişti. Ama bugünkü şartlarda 19’un üzerine çıkmayı başardı. Bu sistemde bir bozukluk olduğunun işareti. Hangi kararı alacaklarını bilemiyorlar. Önlerine bir tablo geliyor ‘vay canına bu doğru olamaz, şu rakamları düzeltin’ diyorlar.

Siz bunları farklı gösteriyorsunuz diye millet ona kanmıyor ki. Vatandaş pazara çıktığında yaşayarak görüyor. Bizim mutlaka birtakım tedbirleri almaya ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki ortadaki manzara şu:

Bugünkü şartlar altında ekonomiyle uğraşan kim varsa ya kendileri terk ettiler ya da görevden uzaklaştırıldılar. Talimatlara uymadıkları için.

‘BORÇSUZ YAŞAYAMIYORUZ’

Öyle bir noktaya geldik ki borçsuz yaşayamıyoruz. Bu borçların faizi de bizi yiyip bitiriyor.

Faizde durmak yok yola devam düsturuyla hareket ediyorlar. Borç ihtiyaç duymayacakları noktaya nasıl gelirler? Türkiye şu anda yol, köprü, kanal, bina, inşaat yapamaz. Bunların hepsini durdurmak mecburiyetinde ne yapacak üretim yapacak kanallara yatırım yapacak.

2021 için 1 trilyon 74 milyar lira vergi ön görülmüştü, 2023 için ise 1 trilyon 470 milyar lira olarak tahmin ediliyor bunu bile tutturmaları mümkün değil kanaatindeyim.

Söylediklerimiz milletimizde ümitsizlik meydana getirmemeli. Her sorunun bir çözümü vardır.