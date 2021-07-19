Famara Diedhiou Aytemiz Alanyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 28 yaşındaki futbolcu Famara Diedhiou'yu transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:26
Famara Diedhiou Aytemiz Alanyaspor'da!
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Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, 28 yaşındaki santrfor Famara Diedhiou ile anlaşma sağladılarını duyurdu.

Deneyimli futbolcu, geçen sezon İngiliz ekibi Bristol City formasıyla çıktığı 169 maçta 51 gol, 9 asist kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor, Famara Diedhiou transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



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