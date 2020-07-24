Faruk Bildirici: 'Söz hakkı veren de katliama ortak oldu'

24 Temmuz 2020 Cuma, 08:51

Ankara’da 1978 yılında 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi gencin vahşice öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı’nın faillerinden Haluk Kırcı, Haber Global'de Julide Ateş'in sunduğu "40 Soruda" programına konuk alındı.

Kırcı, "Bahçelievler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik" dedi. 7 TİP üyesi genci vahşice öldüren ekipte yer alan Kırcı'ya söz hakkı verilmesi büyük tepki çekti.

"SÖZ HAKKI VERENLER KATLİAMA ORTAK OLDU"

Kırcı’nın ekranlara çıkarılmasına tepki gösteren Faruk Bildirici, “Yedi genci öldüren katile söz hakkı veren de, onu yayınlayan da katliama ortak olmuştur. Katillerle aynı safta yer almıştır” diyerek Haber Global’i eleştirdi.

RSF’DEN HABER GLOBAL’E KINAMA

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkçe Temsilcisi Erol Önderoğlu, Haber Global’e şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Şiddetten medet umulduğu izlenimi veren, yeni katillere ümitlendiren yayınından dolayı Haber Global kanalını kınıyoruz, RTÜK’ü göreve çağırıyoruz."

BAHÇELİEVLER KATLİAMI

8 Ekim 1978 günü Ankara’nın Bahçelievler semtinde 15. sokaktaki evde bulunan ODTÜ Elektrik bölümü öğrencisi Serdar Alten, Ankara Devlet Mimarlık Akademisi öğrencisi Hürcan Gürses, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Efraim Ezgin, Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümü öğrencisi Latif Can ve Osman Nuri Uzunlar, Faruk Erzan ve Salih Gevence isimlerindeki 7 TİP üyesi, vahşice katledildi.

Katil zanlıları Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı ve İbrahim Çiftçi açılan dava sonucu idama mahkum edildi, ancak 26 Nisan 1991’de karar bozuldu ve katiller salıverildi.