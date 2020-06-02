Faslı kadını darp eden şoför hakkında yeni gelişme
Fasl kadın yolcuyu darp eden taksicinin 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) tarafından iptal edildi.
Beyoğlu'nda geçen Şubat ayında, Fas uyruklu kadın, doğum yapan ablasını ziyaret etmek için Kocaeli’nden İstanbul’a geldi.
Beyoğlu’nda taksiye binen kadın 22 TL’lik ücreti alabilmek için taksi şoförü tarafından hem içinde hem de dışında darp edildi. Şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasına yansıdı. Yaşanılan olayın görüntülerini inceleyen İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), şoförün 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' süresiz iptal etti. Ayrıca olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.
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