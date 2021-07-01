Fatih Karagümrük, Erhun Öztümer'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Bristol Rovers'tan Erhun Öztümer'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.
İngiltere doğumlu Türk asıllı orta saha oyuncusu Erhun Öztümer, kariyerine Charlton Athletic altyapısında başladı. Türkiye'de Manisaspor ve Sivasspor akademilerinde de eğitim alan Erhun, İngiltere'ye dönerek Peterborough, Walsall, Bolton Wanderers'ta forma giydi.
2019'da futbola başladığı kulüp Charlton Athletic'e dönen Erhun, geçen sezonu Bristol Rovers'ta geçirdi.
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