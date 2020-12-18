Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından sert açıklamalar
Galatasaray antrenörü Şahin, "Hocamızın atılmasını diğer maçlara, teknik ekiplere ve kulübelere bakarak yorumlamalarını istiyorum. Bana göre atılacak bir pozisyon değildi" dedi.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin skoru ve mücadeleyi değerlendirdi.
ŞAHİN: MAÇTAN ÇOK HAKEM KARARLARI KONUŞULACAKTIR
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, hakem yönetimine değinirken, "Maç sonrasında hocamız, teknik ekibimiz ve oyuncularımız rakibi tebrik etti. Bunlar, oyun içinde olan şeyler. Hocamızın atılmasını diğer maçlara, teknik ekiplere ve kulübelere bakarak yorumlamalarını istiyorum. Bana göre atılacak bir pozisyon değildi. Maalesef maçtan daha çok konuşulacak konu hakemin yönetimi ve hocamızın atılmasıdır. Maçın başında girdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakip takımın da girdiği pozisyonlar vardı. Bunlar, iki takımın da oynama isteğinde olduğunu gösteren bulgulardı. Bugün maçtan ziyade daha çok hakem ve verdiği kararlar konuşulacaktır" diye konuştu.
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