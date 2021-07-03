Fatih Karagümrük, Salih Dursun'u transfer etti
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki defans oyuncusu Salih Dursun'u kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Salih Dursun ile sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Salih Dursun'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz" denildi.
Sakaryaspor altyapısında yetişen ardından Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen deneyimli futbolcu, stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapıyor.
Salih Dursun Karagümrük'te.— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 3, 2021
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilen 29 yaşındaki Salih Dursun ile sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/OYP4ObZlNA
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