Fatih Portakal: En kolay iş Hazine ve Maliye Bakanlığı
Fatih Portakal, otomotivdeki ÖTV zammına tepki olarak bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak emekli olduğunu açıklayan Fox TV Ana Haber eski sunucusu Fatih Portakal, otomotivde yapılan ÖTV "ayarına" tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portakal şu ifadeleri kullandı:
"En kolay iş yapan bakanlik “hazine ve maliyedir” diye düşünüyorum. Yetmediği yerde yap zammı. Ardından 2 de güzel cümle kurulsun -tünelin sonunda ışik- gibi. Bitti gitti...
Soru: 1 yıl her ceşit zamları yasaklayan kararname çıkarilsa o tünelin neresinde olunur?"
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