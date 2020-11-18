Fatih Portakal Merkez Bankası tweeti
Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalı üzerinden yayınlarına devam ediyor. Son olarak ekonomi uzmanı Figen Özavcı Gümülcineli’yi konuk eden Portakal, Merkez Bankası’nın alacağı kararı değerlendirdi ve Merkez Bankası'nın ne karar alacağını bir gün önceden açıkladı.
Ekonomi uzmanı Figen Özavcı Gümülcineli’yi konuk eden Portakal, tüm piyasaların Merkez’den çıkacak karara kilitlendiğini ifade etti.
Merkez Bankası Perşembe günü(yarın) faiz kararını değerlendirecek.
Piyasaların beklentisinin 475 baz puan faiz artışı olduğunu söyleyen Gümülcineli, kararın yüzde 15 ve üzerinde olacağını ifade etti.
Gümülcineli ayrıca Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dövizde düşüş yaşanacağını da dile getirdi.
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