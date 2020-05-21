Fatih Portakal'dan Bakan Kurum'a: Hakkımı helal etmiyorum

21 Mayıs 2020 Perşembe, 10:06

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a seslenerek, kişisel verilerinin neden bazı gazetelere sızdırıldığını sormuştu. Sorusuna yanıt alamayan Portakal dün CİMER'e başvurdu.

Fatih Portakal, bugün sosyal medyada yeni bir açıklama yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a hakkını helal etmediğini ifade etti.

Fatih Portakal şunları yazdı:

“Bir gün @csbgovtr bakanı @murat_kurum la karşılaşırız elbet. O zamana kadar ‘kişisel bilgilerimin nasıl/niye sızdırıldığı’ sorusuna cevabı hazır hale gelir umarım. Bu kutsal günlerde diyorum ki, ‘hakkımı helal etmiyorum.’ Benden kesinlikle helallik istemeyin, hakkım üzerinizdedir.”

NE OLMUŞTU?

İzmir Seferihisar’da 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılmış ve kaçak yapıya rastlanmamıştı. Ancak bazı siteler 8.3 dönümlük çiftliğin inceleme raporuna ulaşıldığını ve ağaç kolonlar üzerine dikilen, çatısı kiremitlerle kapatılan 40 metrekarelik kaçak sundurmanın yıkılacağını iddia etti.

Talep ettiği halde kendisine verilmeyen inceleme raporunun nasıl olup da bazı gazetelere sızdırıldığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a soran Fatih Portakal, evinin üstünde drone uçurulup özel mülkünün dikizlenmesiyle ilgili de Emniyet’e şikayette bulunduğunu duyurmuştu.