Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

29 Ekim 2020 Perşembe, 12:51

Fatih Portakal, Fox TV’den ayrılmasının ardından sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Fatih Portakal 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için özel bir mesaj paylaştı.

Portakal’ın kutlama mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı.İşte o mesaj“97 yıl önce Cumhuriyeti’i bize armağan etti. Ancak bırakın minnettarlığı hala saygısızlık göstermeyi marifet sayanlar var. Unutmayanız ki Cumhuriyet bugün bizleri bir yerlere getirdi. Saygı göstermeyenler de bir gün #yaşasınCumhuriyet diyecek”