Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Fatih Portakal Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı. Portakal, kutlama paylaşımında “Unutmayanız ki Cumhuriyet bugün bizleri bir yerlere getirdi. Saygı göstermeyenler de bir gün Yaşasın Cumhuriyet diyecek” ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal, Fox TV’den ayrılmasının ardından sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Fatih Portakal 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için özel bir mesaj paylaştı.
Portakal’ın kutlama mesajında dikkat çeken ifadeler kullandı.İşte o mesaj“97 yıl önce Cumhuriyeti’i bize armağan etti. Ancak bırakın minnettarlığı hala saygısızlık göstermeyi marifet sayanlar var. Unutmayanız ki Cumhuriyet bugün bizleri bir yerlere getirdi. Saygı göstermeyenler de bir gün #yaşasınCumhuriyet diyecek”
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