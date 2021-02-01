Fatih Portakal'dan iktidara Berat Albayrak sorusu
Gazeteci Fatih Portakal, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ''130 milyar doları'' nasıl yok ettiğini sordu. Portakal, ''Bir yurttaş olarak, Berat Albayrak’ın halkın parası olan 130 milyar doları nasıl yok ettiğini bilmek istiyorum?'' diye sordu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden Berat Albayrak'la ilgili gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'ndaki 130 milyar dolarlık rezervinin ne olduğunu sordu.
Portakal, ''Bir yurttaş olarak, Berat Albayrak’ın halkın parası olan 130 milyar doları nasıl yok ettiğini bilmek istiyorum? Sorumlu bir siyasetçinin hesap verebilir olması çok önemli. Ne var ki insan içinde bile göremiyoruz kendisini'' dedi.
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