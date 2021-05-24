Fatih Portakal'dan Peker yorumu: Telaş içindeler
Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolar üzerinden iktidarı eleştirdi.
Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından memleketin durumu etiketiyle yaptığı paylaşımda Peker'in açıklamaları üzerinden iktidarı eleştirdi.
Fatih Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Mafya lideri karanlik iddialarda bulunur. Siyaset çamura bulaşmış vaziyette yürür gider. İsmi geçenler çamuru temizleyememenin telaşı içindedir. Çoğu konuşamaz tedirgindir. Savcılar sadece izler. Ekonomiyi hiiiiiiç sormayın. Yönetenlere kalırsa ülke ilerliyordur. #MemleketinDurumu"
"Sedat Peker’in uyuşturucu rotasi iddialarından sonra sanmayın ki bu iddia sadece bizim ülkemizde sınırlı kalacak! Uyuşturucu ticaretinin uluslararası yolculuğundan bahsediyor. Konu ulusal değil, uluslararası artık! Çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında. İzliyoruz!"
Mafya lideri karanlik iddialarda bulunur.Siyaset çamura bulaşmış vaziyette yürür gider. İsmi geçenler çamuru temizleyememenin telaşı içindedir.Çoğu konuşamaz tedirgindir.— fatih portakal (@fatihportakal) May 24, 2021
Savcılar sadece izler. Ekonomiyi hiiiiiiç sormayın.Yönetenlere kalırsa ülke ilerliyordur.#MemleketinDurumu
Sedat Peker’in uyuşturucu rotasi iddialarından sonra sanmayın ki bu iddia sadece bizim ülkemizde sınırlı kalacak! Uyuşturucu ticaretinin uluslararası yolculuğundan bahsediyor. Konu ulusal değil, uluslararası artık! Çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında. İzliyoruz!— fatih portakal (@fatihportakal) May 24, 2021
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