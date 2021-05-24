Fatih Portakal'dan Peker yorumu: Telaş içindeler

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:04

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından memleketin durumu etiketiyle yaptığı paylaşımda Peker'in açıklamaları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Fatih Portakal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mafya lideri karanlik iddialarda bulunur. Siyaset çamura bulaşmış vaziyette yürür gider. İsmi geçenler çamuru temizleyememenin telaşı içindedir. Çoğu konuşamaz tedirgindir. Savcılar sadece izler. Ekonomiyi hiiiiiiç sormayın. Yönetenlere kalırsa ülke ilerliyordur. #MemleketinDurumu"

"Sedat Peker’in uyuşturucu rotasi iddialarından sonra sanmayın ki bu iddia sadece bizim ülkemizde sınırlı kalacak! Uyuşturucu ticaretinin uluslararası yolculuğundan bahsediyor. Konu ulusal değil, uluslararası artık! Çok isim, çok ülke, çok yönetim zan altında. İzliyoruz!"

Mafya lideri karanlik iddialarda bulunur.Siyaset çamura bulaşmış vaziyette yürür gider. İsmi geçenler çamuru temizleyememenin telaşı içindedir.Çoğu konuşamaz tedirgindir.

Savcılar sadece izler. Ekonomiyi hiiiiiiç sormayın.Yönetenlere kalırsa ülke ilerliyordur.#MemleketinDurumu — fatih portakal (@fatihportakal) May 24, 2021